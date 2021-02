Inverno gustosissimo con la ricetta della faraona alla birra

La faraona, più nota come gallina faraona, è apprezzata sin dai tempi antichi per la carne di elevato contenuto proteico e di sapore più marcato, rispetto a pollo o tacchino. È la “polla pintada” (gallina dipinta), chiamata così per il colore del suo piumaggio dai grandi viaggiatori, Bartolomeo Diaz e Vasco de Gama, che la importarono in Europa al ritorno dalle loro spedizioni. La faraona è cucinata principalmente nei giorni festivi.





Ecco la ricetta da preparare a casa in modo molto semplice. Passate alla fiamma una faraona di circa 1 kg per togliere eventuali residui di piume, quindi lavatela bene e tagliatela in pezzi. In una padella capiente fate rosolare bene i pezzi di faraona in 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Bagnate con la birra, chiudete con un coperchio e fate cuocere a fuoco dolce per un’ora. Rigirate spesso la carne e se il fondo di cottura dovesse asciugare troppo aggiungete brodo vegetale caldo. Regolate di sale e pepe e servite fumante.