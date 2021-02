Si chiude con successo l’edizione virtuale del Fitwalking del Cuore: 100 mila visualizzazioni in 2 mesi

L’edizione virtuale, pensata quest’anno per tenere vivo lo spirito solidale dell’iniziativa e mantenere i contatti con le migliaia di appassionati del circuito, ha ottenuto risultati oltre le più rosee aspettative, generando un “traffico” social di oltre 100 mila visualizzazioni in 50 giorni di battage. Su Instragram sono state postate 60 immagini con l’#fitwalkingdelcuore2021 e su Facebook si sono sfiorate le 300 partecipazioni.

Su Facebook decretare le foto vincitrici è stato semplice: è bastato conteggiare le reazioni ricevute, mentre su Instagram un team di esperti ha valutato originalità, atmosfera e impegno dei concorrenti. Vista la grande quantità di immagini in gara, ai premi previsti inizialmente sono state aggiunge alcune menzioni, andate alle istantanee che hanno sfiorato il podio: per usare un termine caro allo sport, queste hanno vinto la medaglia “di legno”.

A seguire i premiati della prima edizione virtuale del Fitwalking del Cuore.





INSTAGRAM

1. Scandagliato Letizia di Venezia: vince uno Zaino offerto da Il Podio Sport e 2 confezioni da 250 grammi di Caffè Excelsior

2. Francesca Gili di Scarnafigi: vince un ingresso omaggio di 2 ore presso il Centro Benessere Clorofilla di Verzuolo e 2 confezioni da 250 grammi di Caffè Excelsior

3. Massimo Cismondi di Vottignasco: vince un ingresso omaggio di 1 ora presso il Centro Benessere Clorofilla di Verzuolo e 2 confezioni da 250 grammi di Caffè Excelsior.





Menzione per il video di Anna, Maria e Chiara di Scarnafigi e per la foto di Tiziana e Paolo di Murello rimasti ai piedi del podio per un soffio entrambi premiati con una confezione di Caffè Excelsior.





FACEBOOK

1. Con 319 reazioni (verificate lunedì 1 febbraio alle 9) trionfa la classifica principe del contest la foto inviata dal Centro Diurno San Lazzaro: per loro un borsone offerto da Il Podio Sport e 2 confezioni da 250 grammi di Caffè Excelsior.

2. Con 212 reazioni l’Asilo di Villafranca Piemonte, che vince uno zaino offerto da Il Podio Sport e 2 confezioni da 250 grammi di Caffè Excelsior.

3. Terzo posto per la foto di Silvana Cravero, con 179 reazioni: si porta a casa un massaggio da 30 minuti presso il Centro Benessere Clorofilla di Verzuolo e 2 confezioni da 250 grammi di Caffè Excelsior.

Le menzioni vanno alla foto di Silvana Pistone di Saluzzo omaggiata con una confezione di Caffè Excelsior e a Ettore e Ruggero di Rifreddo, che riceve dei gadget del Fitwalking del Cuore.