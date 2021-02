Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo sconfitta con onore, Conegliano si impone per 3-1

La Bosca S.Bernardo Cuneo ben figura al cospetto delle campionesse del mondo dell'Imoco Conegliano, vince un set (settimo perso in tutto il campionato da Egonu e compagne) ma si deve arrendere per 3-1 nella nona di ritorno.

Pistola schiera Signorile al palleggio, Bici opposto, Candi e Zakchaiou centrali, Matos e Giovannini schiacciatrici, Zannoni libero. Santarelli risponde con Wolosz in regia, Egonu opposto, De Kruijf e Folie al centro, Omoruyi e Adams schiacciatrici, De Gennaro libero.

Cuneo parte senza timori riverenziali, 5-4. Ace di Candi, 7-5. Egonu imprecisa, 16-13 e padrone di casa avanti di 3 lunghezze. Il vantaggio aumenta con un grande attacco di Bici (17-13), prima della reazione delle ospiti che si rifanno sotto (17-16). Bici è scatenata, 20-16. Conegliano non ci sta, aumenta i giri e riacciuffa la parità, 22-22. Di Omoruyi i punti che chiudono il set, 23-25.

Ancora un buon inizio di parziale per la Bosca S.Bernardo, 5-2. Ace di Egonu, 6-7. Matos è in serata e sempre più integrata nei meccanismi della squadra: 12-8. Le campionesse del mondo, tuttavia, non si scompongono mai e tornano in scia: 16-14. Signorile e compagne continuano a lottare su ogni palla e trovano giocate importanti, soprattutto con Zakchaiou e Matos, 21-18. Bici riporta a +4 il vantaggio, 22-18. Il muro di Zakchaiou chiude i giochi, 25-21 e 1-1 al Pala UBI Banca.

La sfida rimane equilibrata e vibrante, 7-7. Cuneo fa la sua parte egregiamente, creando non pochi problemi alle avversarie, 13-10. Conegliano si accende e piazza un parziale terrificante di 7-0: 13-17. Gicquel beffa il muro cuneese, 15-21. Ultimo punto di Fahr, 18-25: le ospiti tornano avanti nel computo dei set, 1-2.

L'Imoco rientra con la chiara intenzione di fare sua la partita, 4-7. Omoruyi mura Bici, 5-10. Ace di Wolosz: 5-12, Conegliano prende il largo. Le ragazze di Pistola accusano la stanchezza e cedono terreno alla capolista: 5-16. Ultimo set senza storia. Finisce 12-25, la squadra di Santarelli prosegue il suo implacabile cammino ma anche Pistola può trarre indicazioni positive dal match.