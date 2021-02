Volley maschile A2 - Cuneo, Serniotti soddisfatto: "Abbiamo giocato una buona partita, Ortona rivelazione del campionato"

Una BAM Acqua S.Bernardo Cuneo determinata e con la giusta concentrazione ha la meglio sulla Sieco Service Ortona nell'anticipo della quinta di ritorno.

Tante note positive per coach Serniotti in vista del tour de force che attende la squadra, pronta per la fase calda della stagione.

Il commento di Serniotti al termine del match, terminato con il risultato di 3-0: "Venivamo da due risultati negativi, abbiamo lavorato molto sui nostri errori. Stasera abbiamo giocato una buona partita con una squadra che secondo me è un po’ la rivelazione di questo campionato. La rimonta dello svantaggio iniziale nel terzo era fondamentale"