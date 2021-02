Atletica: Roata Chiusani, nuovi PB per Diallo e Gatto

Accompagnati dal tecnico Fabio Milano, tre atleti del Roata Chiusani hanno disputato i Campionati Italiani Indoor Juniores e Promesse andati in scena ad Ancona sabato 6 e domenica 7 Febbraio.

Soddisfazione per i risultati ottenuti, che contano due nuovi Personal Best e piazzamenti in classifica.

Si migliora Allassane Diallo, nella prova sui 400m Promesse, registrando il crono di 49”64 che vale la 10a posizione in classifica finale.

Personale anche per Andy Gatto, che ritocca notevolmente il suo precedente record, chiudendo in 8”33 la prova sui 60hs Promesse, in decima posizione.

Bella prova per Valentina Paoletti, impegnata nel salto triplo Donne Promesse, che si classifica in sesta posizione saltando la misura di 12,02m.