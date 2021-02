A Cherasco uno sportello dedicato ai servizi ecologici

Il nuovo anno è iniziato in piena emergenza sanitaria a causa della terribile pandemia e, tra i tanti provvedimenti imposti dalla grave situazione, qualcuno riguarda anche i servizi ecologici, in merito alla raccolta rifiuti, da parte del consorzio Coabser e della Sea Risorse che hanno imposto alcuni cambiamenti.



Uno di questi è la prenotazione preferibile per l’utilizzo dell’isola ecologica in zona Moglia di Cherasco che è da effettuare sul sito www.verdegufo.it; per facilitare quegli utenti che non hanno a disposizione Internet l’Amministrazione comunale ha deciso di istituire uno sportello dedicato ai servizi ecologici.

In funzione dal 15 febbraio, ci si potrà rivolgere il lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 al seguente numero telefonico 0172/427.034 e chiedere supporto.



Inoltre per quanto riguarda la distribuzione dei sacchi dei rifiuti, per tutto il mese di gennaio svoltasi presso il Palaexpo e gli uffici comunali di Roreto nel rispetto delle norme anti Covid 19, da febbraio si è tornati a consegnarli presso gli uffici comunali.

In particolare a Cherasco all’ufficio ecologia nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 su prenotazione allo 0172427047, e per Oltre Stura negli uffici comunali di Roreto i lunedì e venerdì, dalle ore 9 alle 12, prenotando allo 0172477028.



«Mettiamo a disposizione dei cheraschesi – dice l’assessore delegato Umberto Ferrondi - uno sportello dedicato a 360° ai servizi ecologici con l'intento che possa informare e coadiuvare i cittadini, quindi di semplificare le varie procedure che a causa di alcuni provvedimenti, dovuti dall’emergenza sanitaria , potrebbero mettere in difficoltà gli utenti».