A Fossano per San Valentino torna il mercatino dei piccoli animali

Dopo un lungo periodo di stop forzato, torna a Fossano il mercatino dei piccoli animali. Appuntamento domenica 14 in mattinata presso la piazza Dompè. L’evento è confermato per ogni seconda domenica mattina del mese.



Confermato anche il mercatino dell’antiquariato per domenica 21 febbraio. Per questa manifestazione, chiunque volesse partecipare, viene richiesta la prenotazione del proprio banco presso la Pro loco di Fossano (339 776 7532). Il mercatino inizierà alle ore 8 e finirà alle 19 in qualsiasi condizione meteorologica.