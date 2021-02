A Scarnafigi aperto il bando per la gestione il chiosco "Boutique delle eccellenze"

È stato pubblicato il Bando di gara per la concessione della gestione della “Boutique delle eccellenze”, il nuovo chiosco sito sotto l’ala di Piazza Vittorio Emanuele a Scarnafigi.

La struttura è stata inaugurata lo scorso settembre in occasione della Festa Patronale di Scarnafigi e, come spiega il sindaco Riccardo Ghigo “ è stata finanziata in buona parte con contributi delle Fondazioni della Cassa di Risparmio di Cuneo e di Torino, si propone di diventare il centro ricettivo dei Comuni dell’associazione Octavia, con l’obiettivo di rendere Scarnafigi un polo turistico delle Terre di mezzo, i