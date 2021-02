Anche Bra piange don Romolo Chiabrando, già viceparroco a San Giovanni negli anni ‘60, aveva 88 anni

Scriveva Sant’Agostino: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte. È come fossi nascosto nella stanza accanto”. Parole che suonano come un conforto per la Chiesa subalpina che piange don Romolo Chiabrando, morto venerdì 5 febbraio all’ospedale Maria Vittoria di Torino.

Classe 1932 e originario di Moretta, era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1959 per imposizione delle mani dell’allora Arcivescovo Maurilio Fossati. Tante le esperienze vissute da ‘pastore’, come quella condotta nei primi anni Sessanta a Bra, nella chiesa di San Giovanni Battista. Anni trascorsi come viceparroco, lasciando dietro di sé molte tangibili tracce del suo operato. Intere generazioni di braidesi condividono il suo ricordo, perché li ha battezzati, ha impartito la comunione, li ha uniti in matrimonio. E oggi non possono che essergli grati per tutto quanto.

Pensieri e ricordi arrivano da tantissimi parrocchiani che non hanno mai mancato di testimoniare l’affetto e la riconoscenza nei confronti di questo sacerdote. Racconta il pittore Franco Gotta: “La sua disponibilità e il suo ministero resteranno sempre nella nostra memoria e nei nostri cuori, così come la capacità di guidare le anime verso la maturità personale e spirituale. Una guida esemplare, carica di entusiasmo e di voglia di fare, che sapeva comunicare in modo amorevole ed efficace”.

Tanti progetti, guardando sempre avanti. Fino ad arrivare a Torino, dove è stato il parroco e il punto di riferimento di due comunità diocesane che ora si sentono più povere. Storia che è poi la biografia di don Romolo, visti gli oltre 50 anni spesi nei quartieri più popolosi della città. Dal 1971 al 1991 presso la parrocchia della Visitazione in piazza del Monastero in borgata Parella e successivamente, dal 1991 al 2014, presso la parrocchia Natale del Signore di via Boston in borgata Santa Rita. È stato anche Rettore del Santuario di Cristo Re in Lungo Dora Napoli in borgata Aurora, dal 2014 fino alla morte.