Ancora posti disponibili per Servizio Civile e Garanzia Giovani in Croce Rossa a Cuneo: “I giovani hanno l'opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro”

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il Servizio Civile Universale e per il programma Garanzia Giovani presso la Croce Rossa di Cuneo. La selezione avviata dal Comitato CRI Provincia Granda, e che vede anche il Comitato di Cuneo tra le 32 sedi della Croce Rossa dove si potrà svolgere il servizio della durata di un anno, prevede la partecipazione di 16 giovani tra i 18 e i 28 anni.



“Una scelta che cambia la vita è il motto della campagna ma che rappresenta esattamente la realtà” – spiega Paolo Signoretti, Presidente della CRI di Cuneo. “L’esperienza del Servizio Civile e della Garanzia Giovani, come dimostra la storicità, rappresenta un momento di cambiamento della propria vita, dove si scoprono nuovi valori, ci si forma per il futuro e ci si avvicina al mondo del lavoro”.



I candidati, che riceveranno un rimborso spese, verranno impiegati dopo un periodo di formazione nella attività che Croce Rossa svolge quotidianamente sul territorio. I giovani selezionati si occuperanno quindi di quelle attività volte a tutelare la vita e della salute dei cittadini, la mission di CRI, viste a 360°: dal soccorso sanitario al trasporto infermi, attività sociali, attività di consegna spesa e farmaci, supporto alla sala operativa e all’autoparco CRI.



L’inizio del servizio dovrebbe avvenire nel mese di marzo 2021: la domanda per la selezione deve essere presentata on-line, utilizzando per l’accesso lo SPID, entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio prossimo.



Il codice sede di servizio da indicare è 184440.



I progetti selezionabili sono tre e sono i seguenti:



1. Assistenza e soccorso in Provincia Granda, Servizio Civile Universale, codice PTXSU0022420013735NMTX, 8 posti complessivi



2. Croce Rossa al servizio per contrastare il disagio sociale, programma Garanzia Giovani, codice PTX0022420013751GXXX, 4 posti complessivi



3. La CRI e il Servizio Civile, soccorso, assistenza, solidarietà verso i più vulnerabili, Servizio Civile Universale, PTXSU0022420013742NMTX, 4 posti complessivi



“Invito i giovani a pensare a questa prospettiva” – ha concluso Signoretti – “avranno l’opportunità di scoprire così dall’interno quella parte di Paese che non si ferma ed è sempre pronta ad accogliere ogni sfida ed entrare a far parte di un'Italia che aiuta”.



Per tutti i dettagli e per inoltrare la domanda di adesione fare riferimento a https://www.serviziocivile.gov.it/ e http://www.garanziagiovani.gov.it/