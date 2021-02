A.N.P.I. Racconigi aderisce alla proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista

La Sezione A.N.P.I. di Racconigi aderisce alla proposta di legge ad iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista presentata dal Comitato presieduto dal Sindaco del Comune di Stazzema, località della Versilia segnata da una delle più tragiche stragi di civili messe in atto dai nazifascisti in Italia.



L’iniziativa, denominata “Legge Antifascista Stazzema”, si propone di colpire quelle forme di propaganda, ad oggi impunite, integrando le leggi già in vigore contro l’apologia del fascismo e dell’ideologia nazista ed introducendo misure più stringenti contro la diffusione di messaggi online e la produzione e vendita di oggetti con simbologia nazifascista.



L’A.N.P.I. grazie alla collaborazione dei Consiglieri Comunali del Partito Democratico, della Lista Civica Tosello e della Sinistra Racconigese, raccoglieranno le sottoscrizioni alla proposta di legge in Piazza degli Uomini Sabato 6 e sabato 13 febbraio prossimi dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e giovedì 11 febbraio prossimo dalle ore 9,30 alle ore 12,00.



Le persone interessate a sostenere con la propria firma l’iniziativa, dovranno presentarsi munite della carta di identità in corso di validità e rispettare tutte le norme per il contenimento della diffusione della pandemia (distanziamento interpersonale, uso della mascherina e di prodotti per l’igienizzazione delle mani).



La proposta di legge può essere sottoscritta anche in Comune – Ufficio Elettorale – nei giorni di mercoledì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 previo appuntamento telefonico al numero 0172 821613.



Alla luce dei tanti brutti episodi capitati negli ultimi tempi, che coinvolgono anche degli amministratori pubblici e offendono pesantemente le vittime e gli oppositori di queste disgustose ideologie, l’A.N.P.I. invita tutti i cittadini a sottoscrivere la proposta di legge. denominata “Legge Antifascista Stazzema”.