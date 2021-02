Bra dice addio a Giuseppe Camerota, cuore Anpi e una vita dedicata al bene della famiglia

È lutto a Bra per la scomparsa di Giuseppe Camerota. Aveva 96 anni, anche se la sua età era una questione puramente anagrafica in contrasto con il suo dinamismo e la voglia di vivere.

Classe 1924, quando è nato la radio aveva appena cominciato a trasmettere in Italia, non esistevano i Campionati del mondo di calcio e doveva ancora scoppiare la Seconda Guerra Mondiale. I suoi occhi hanno visto i fatti più importanti dell’epoca contemporanea e le grandi trasformazioni del Paese, che ha affrontato con energia nelle file dell’Anpi.

Vivendo a cavallo di due secoli, per la comunità braidese è stato un libro di storia vivente e per tutta la sua famiglia un punto di riferimento. La sua scomparsa, avvenuta domenica 7 febbraio, lascia un grande vuoto, ma anche una grande spinta per continuare a difendere i valori di libertà e resistenza, che ha testimoniato con orgoglio.

Lo piangono la compagna Maria, il figlio Vito con la moglie Michelina, la nipote Alessandra con i figli Edoardo, Leonardo e Samuele Sette, oltre ai parenti di ogni grado, ai quali si stringono nel dolore amici, ex colleghi di lavoro e tanti conoscenti che lo hanno apprezzato e stimato. Ringraziamenti sono stati espressi al dottor Giovanni Bonaudi per le premurose cure prestate.

Il funerale sarà celebrato martedì 9 febbraio, alle ore 15, nella chiesa Beata Vergine del Rosario in Bescurone nel rispetto delle ultime disposizioni ministeriali in materia anti-contagio da Coronavirus.

La nipote Alessandra lo ha salutato con un post su Facebook: “Dovevamo festeggiare i 100 anni... e non mancava molto. Invece hai chiuso gli occhi per sempre. Hai vissuto una vita piena di amore e di gioia... ora sei vicino ai nostri angeli. Il tuo sorriso sarà sempre nei nostri cuori.”. Sotto il post tanti messaggi di cordoglio per un uomo che non c’è più, ma il suo esempio, i suoi insegnamenti resteranno. Per sempre.