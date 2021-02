"Cuneese Wanderlust": la proposta dell'Atl e degli operatori turistici agli agenti di viaggio italiani

Nella giornata di mercoledì 3 febbraio scorso l’ATL del Cuneese è stata protagonista sul mercato turistico nazionale grazie ad un’iniziativa che ha permesso l’incontro tra domanda e offerta, attraverso un webinar online interattivo. Un fam trip, ovvero un viaggio alla scoperta del territorio, focalizzato sulle tematiche dell’arte, della cultura e della gastronomia cuneese.

“Il progetto – ha dichiarato il Direttore dell’ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin – è stato realizzato in collaborazione con l’operatore turistico Global Tourist che vanta un’esperienza di lungo corso nel settore. In un momento così particolare e difficile per le agenzie di viaggio, costrette a ripensare e a rimodulare continuamente la loro proposta di pacchetti turistici, abbiamo ritenuto strategico riproporre in chiave fresca e frizzante la nostra offerta. Attraverso il prezioso contributo di esperti del territorio, abbiamo presentato in diretta streaming a più di 150 agenti di viaggio italiani l’offerta turistica delle nostre città d'arte.”

L’incontro online, che segue una prima puntata trasmessa nel novembre scorso dedicata al prodotto invernale, è stato modulato con una vivace alternanza di interventi diretti di presentazione del territorio e la proiezione di contributi video inediti realizzati nell’ultimo anno dall’ATL del Cuneese, preludio di un progetto dedicato al rilancio turistico delle città d'arte del Cuneese attraverso il lancio di video cartoline d'autore. Con l’intervento professionale delle guide turistiche Cuneo Alps rappresentante dalla storica dell'arte Laura Marino e degli operatori turistici del territorio associati all’ATL, ovvero il Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo - Conitours e il Consorzio Turistico Valle Maira, sono state presentate interessanti proposte di pacchetti turistici che permetteranno agli agenti di inserire facilmente il Cuneese tra le destinazioni “top” in Italia. Il webinar si è concluso con una sessione di domande e risposte tra operatori, con un piacevole riscontro da parte degli agenti che si sono complimentati sia per la ricchezza delle proposte fornite, sia per l'organizzazione turistica coordinata.

Il webinar è ora online sul canale Youtube dell’ATL del Cuneese e rimarrà a disposizione come strumento di veicolazione dell’offerta turistica cuneese. Seguirà, a inizio marzo, un terzo incontro online a conclusione del ciclo di webinar dedicati agli agenti di viaggio, in occasione del quale verrà trattata l'offerta outdoor dell'estate cuneese.