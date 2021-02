Elena Bano, nuova socia dello Zonta club Saluzzo

Nuova socia nel club Zonta Saluzzo, con l' entratura, la prima nella storia del sodalizio femminile saluzzese, via skype, martedì 2 febbraio.

E’ la dottoressa Elena Bano, 43 anni, a Saluzzo da 15, titolare della parafarmacia “Cavour” nell'omonima piazza Cavour. “Sono entusiasta di poter entrare nella famiglia Zonta, di portare la mia collaborazione per giuste cause. Spero che il mio aiuto sia uno dei mattoni che contribuisce alla costruzione di qualcosa di bello e importante, come avete fatto voi in questi anni”.

"E’ stato un momento davvero emozionante che ha coinvolto tutte le presenti- afferma la presidente Anna Maria Gavatortta, che ufficialmente l’ha accolta tra le socie, con le formule di rito, la consegna della spilla e il mazzo d rose gialle, simbolo del club- il suo entusiasmo ci ha contagiate e la ringraziamo per questo".

Madrina dell’entratura la vicepresidente Alessandra Piano: “ Siamo molto contente dell’ ingresso di Elena, le cui caratteristiche umane si integreranno armoniosamente nel club e nelle varie azioni di sensibilizzazione e di aiuto alle donne, che sono il nostro obbiettivo centrale e che speriamo di poter riprendere al più presto, in presenza”.