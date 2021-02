Limone Piemonte: tutte le attività da fare outdoor

In questa stagione invernale anomala, Limone Piemonte offre numerose opportunità di sport e svago all'aria aperta sulla neve in alternativa allo sci da discesa.

La località propone numerosi itinerari battuti percorribili con le ciaspole adatti a tutti, alla scoperta di panorami innevati mozzafiato. Tra le proposte più gettonate si segnalano a Limonetto la passeggiata che porta alla suggestiva Alpe di Papa Giovanni a Limonetto, l'itinerario che porta al rifugio Capanna Chiara ai piedi del Monte Cros, l'escursione alla scoperta della panchina gigante nel vallone Ceresole, a due passi dall'agriturismo L'Agrifoglio. C'è anche l'opzione di organizzare escursioni personalizzate in notturna, tracciate in base al livello di difficoltà, accompagnati da guide alpine esperte Info: Guide alpine Limone Piemonte (tel. 338 1164386) – Guide alpine Global mountain (tel. 335 672 6008). Possibilità di noleggiare l'attrezzatura nei negozi specializzati del centro storico e nelle frazioni di Quota 1400 e Limonetto.

A Panice Sottana è accessibile una pista per lo sci di fondo, che offre agli appassionati degli sci stretti un anello di tre chilometri, battuto sia per la tecnica classica sia per il pattinato. Attivi anche i servizi di scuola di sci e noleggio attrezzature. Info: tel. 338-8503417.

Tra dicembre e aprile, in base alle nevicate della stagione, Limone dispone anche di numerosi percorsi naturalistici dedicati agli amanti dello scialpinismo, che potranno raggiungere le vette che circondano il paese osservando la natura più selvaggia, attraversando boschi di faggi, grandi pendii aperti e canali molto suggestivi. Possibilità di uscite con accompagnatore esperto. Info: Guide alpine Limone Piemonte (tel. 338 1164386) – Guide alpine Global mountain (tel. 335 672 6008).

Chi desiderasse raggiungere le cime innevate senza faticare può optare per un'emozionante escursione in motoslitta, tra piste da sci e sentieri fuoripista. Info: Limonetto con Mercantour Randonnee (tel 389 6022872 - mercantour.randonnee@gmail.com).

Nella zona degli impianti Maneggio è attiva una pista dedicata allo Snow Bike, conistruttori che accompagneranno i bikers alla scoperta delle pedalate sulla neve. Possibilità di noleggio bike in loco (info: Scuola Sci Limone tel. 0171 92319). Sempre al Maneggio, è accessibile a tutti una pista per bob e slittini, dove anche i più piccoli potranno divertirsi scivolando lungo il dolce pendio innevato.

E per una pausa ristoratrice, le numerose baite in quota sono pronte ad accogliere gli escursionisti in assoluta sicurezza. In zona Maneggio: Baita Tienni (tel. 0171 929579); a Quota 1.400: Chalet Le Marmotte (tel. 348 330 1992), Chalet Morel 1586 (anche pernottamento – tel. 349-3031810), Chalet 1400 (anche pernottamento – tel. 0171 928183); a Limonetto: Chalet La Frontera (tel. 342 052 2438), Ange Blanc (tel. 0171 928219); in località Panice: Chalet La Grogia (tel. 320 016 7909).