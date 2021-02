Lions Club Mondovì Monregalese: call conference con il Governatore Distrettuale Senia Seno

Proseguono i meeting online per il Lions Club Mondovì Monregalese, organizzati dal Presidente Angelo Bianchini.



Come in ogni anno sociale, si è tenuto il meeting in collegamento con il Governatore del Distretto 108IA3, la dottoressa Senia Seno, che ha illustrato le finalità, i Service, i progetti messi in atto e previsti per il secondo semestre a livello distrettuale e ha evidenziato come tutti i Club hanno attuato molte iniziative nonostante la modifica del sistema organizzativo necessaria in questo periodo.



Riprendendo il discorso introduttivo del Governatore ad inizio del suo mandato, che ha approfondito nella serata: "La pandemia ci ha messo di fronte ad una crisi economica e sociale che siamo chiamati ad affrontare come italiani, come Lions, scendendo in campo con tutte le risorse disponibili per contribuire alla rinascita del nostro Paese. Non è un compito facile quello che ci proponiamo, ma è il momento di dimostrare ancora una volta la nostra forza e capacità organizzativa. Lo faremo, portando nelle nostre comunità i nostri ideali, la nostra operatività, qualità che hanno sempre contraddistinto i nostri service."



Collegato al meeting anche il Presidente di Zona Michele Girardo.



Il Presidente Bianchini alla fine del meeting ha ringraziato il Governatore, il Presidente di Zona e tutti i Soci del Lions Club Mondovì Monregalese che hanno partecipato dimostrando così la loro condivisione dei principi del lionismo.