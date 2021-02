Moretta: nuovi libri alla Biblioteca " B. Millone" di Moretta

Sono arrivati nei giorni scorsi i nuovi libri acquistati e catalogati in tempo record con il contributo di dieci mila euro che la biblioteca comunale di Moretta si è aggiudicata grazie al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e al fondo di emergenza destinato al sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria.

Incredule prima e soddisfatte ora la consigliere alla biblioteca Millone Manuela e la bibliotecaria Virano Piera, nonostante la mole di lavoro per stilare elenchi di titoli da distribuire alle 4 differenti librerie: "quando abbiamo appreso la notizia di avere a disposizione €10000 per i nuovi acquisti dedicati alla nostra biblioteca, non ci credevamo perché mai era stata messa a disposizione tale cifra! Subito ci siamo attivate per recuperare titoli delle nuove uscite per tutti gli utenti: collane dedicati ai bambini per fasce di età, da 0 a 5, da 6 a 10 e da 11 a 13 anni, testi di narrativa per ragazzi, classici greci e latini che sostituiscono quelli ormai rovinati, novità editoriali per adulti, guide per universitari delle facoltà umanistiche e insegnanti, ma anche guide turistiche italiane ed europee e delle nostre montagne piemontesi.

Per la scelta di questi nuovi acquisti ci siamo basati sulle richieste degli utenti, sulle novità e la sostituzione della narrativa, ormai logora, molto richiesta dagli studenti morettesi". Un ringraziamento va anche al sistema bibliotecario di Fossano, da cui dipende la biblioteca comunale "B. Millone", per la celerità con cui sono stati catalogati tutti i libri. Grazie all'impegno di tanti, in tre mesi abbiamo già i nuovi libri a scaffale! "La biblioteca sta raggiungendo un buon traguardo e la sua fondatrice, Benita Millone, ne sarebbe orgogliosa! Mi rammarica il fatto che non possa vedere i risultati raggiunti dalla "sua" biblioteca con oltre 21.000 libri, frutto dei suoi sforzi per aprirla inizialmente in un piccolo locale nel nostro paese, nel 1976" aggiunge la consigliere Millone.