Morti sul lavoro, una "strage" segnata dal Covid: nel 2020 +17% di vittime, il Piemonte seconda regione peggiore d'Italia

“ Da tempo non si registrava un incremento tanto significativo nelle morti in occasione di lavoro. Purtroppo, però, nel 2020, il Covid – 19 , ha stravolto anche la quotidianità di molti lavoratori, uccidendone 423. Ovvero il 40% di tutti gli infortuni mortali registrati proprio in occasione di lavoro (1056) ”. È un’apertura drammatica quella di Mauro Rossato , Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, nel presentare l’ultima indagine elaborata dal team di esperti del proprio osservatorio, che punta i riflettori sulla mappatura dell’ emergenza morti bianche da gennaio a dicembre 2020.

Una strage nazionale in cui si contano 1270 vittime (contando anche le vittime in itinere) che fanno rilevare un +17% della mortalità rispetto al 2019. E addirittura un incremento del 35% per quanto riguarda i soli infortuni mortali in occasione di lavoro (passati da 783 a 1056). “Stiamo parlando di 273 decessi in più dell’anno precedente per i morti in occasione di lavoro – precisa Rossato – è una vera tragedia”.