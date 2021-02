Pamparato lotta per mantenere la casa di riposo in paese

Era stata sgomberata lo scorso 22 gennaio, a seguito di un'ispezione dei NAS e dell'Asl, la casa di riposto "Garelli-Sciandra" di Pamparato.

L'evacuazione degli ospiti dalla struttura, rimasta sempre covid free nel corso di tutta la pandemia, si è resa necessaria perché l'edificio risultava obsoleto e non più idoneo alle nuove normative.

Gli anziani della casa di riposo, circa una decina, hanno dovuto essere trasferiti: alcuni al "Sacra Famiglia" di Mondovì mentre altri, che non vogliono assolutamente lasciare il paese che tanto amano, sono stati temporaneamente sistemati nell'Ostello del Re, nella frazione di Serra.

"La struttura della casa di riposo non risulta più idonea" - spiega il sindaco Franco Borgna - "Non si poteva fare altro che chiuderla. Negli scorsi giorni ho convocato un incontro per discutere dell'argomento con l'amministrazione e i cittadini e da tutti è emersa la volontà di lottare per mantenere il servizio in paese".

A questo punto la soluzione migliore è quella di adattare l'Ostello del Re per continuare a garantire l'assistenza agli anziani sul territorio. Un'impresa notevole per il paese, soprattutto in questo periodo in cui l'emergenza sanitaria ha messo a dura prova la sopravvivenza delle case di riposo.

"Alcuni ospiti qui ci sono nati, ma ci sono anche anziani che si sono trasferiti qui perché in passato venivano a Pamparato in villeggiatura." - prosegue il primo cittadino - "L'obiettivo è quello di lavorare per riadattare l'ostello a Serra, ma serve l'aiuto di tutti. La comunità si è mostrata disponibile a partecipare economicamente all'impresa insieme al comune e speriamo di poter contare anche sulla partecipazione di altri enti".

Intanto, ieri mattina, a Pamparato sono arrivate le telecamere del TgR Piemonte per parlare della struttura e raccogliere le testimonianze di alcuni anziani e abitanti del paese. (Per rivedere la puntata clicca qui).