Papa Francesco: “Preoccupato dall’inverno demografico, è in pericolo il futuro dell’Italia”

7 febbraio in cui la Chiesa ha celebrato la Giornata per la Vita, istituita nel 1978 quando in Italia divampava il dibattito sull’aborto, papa Francesco, al termine dell’Angelus, si è detto “preoccupato” per “l’inverno demografico italiano. In Italia le nascite sono calate e il futuro è in pericolo. Prendiamo questa preoccupazione e cerchiamo di fare in modo che questo inverno demografico finisca e fiorisca una nuova primavera di bambini e bambine”.





Nel nostro Paese, infatti, secondo gli ultimi dati dell’Istat, continuano a diminuire i nati: nel 2019 sono a quota 420.084, quasi 20mila in meno rispetto all’anno precedente e oltre 156mila in meno nel confronto con il 2008. Secondo l’Istituto di Statistica, a diminuire sono soprattutto i nati da genitori entrambi italiani: 327.724 nel 2019, oltre 152mila in meno rispetto al 2008. Ma non basta, il numero medio di figli per donna continua a scendere: 1,27 per il complesso delle donne residenti (1,29 nel 2018 e 1,46 nel 2010, anno di massimo relativo della fecondità).