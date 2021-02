Saluzzo e Rivoli: ha preso il via il Carnevale indoor più grande del mondo

In modo inedito rispetto a tutte le altre edizioni, senza folla, coriandoli, allegria sonora, ma con un evento live telegenicamente coinvolgente, si è aperto ieri pomeriggio il 93° Carnevale Città Saluzzo | 67° Carnevale di Rivoli, che si presenta come il “Carnevale indoor più grande del mondo”.

Il momento clou sarà domenica 14 febbraio, sempre in diretta sulla pagina facebook della Fondazione Bertoni e della Proloco di Rivoli, quando oratori, carristi e amanti del Carnevale saranno i protagonisti della grande sfilata on line. Sono oltre 50 i gruppi partecipanti.

"Se lo scorso anno la gente è accorsa a vederci e a far festa con noi, quest’anno siamo noi ad entrare nelle loro case" ha affermato sorridente la Castellana Graziella Toselli, al fianco di Ciaferlin Aurelio Seimandi, anima del gruppo delle maschere della città, con damigelle e Ciaferlinot, sul palco del Magda Olivero, insieme al Conte Verde e la Contessa Bona di Borbone del gruppo mascherato di Rivoli.

Alla festa di apertura, presentata da Ilaria Salzotto, maestra nella conduzione della manifestazione, hanno partecipato con una serie di video "porta buon umore" le maschere del territorio e di alcune città d’Italia che ogni anno arrivano con il loro colore al Carnevale cittadino.

Le maschere, saranno nelle case in tanti appuntamenti. Ciaferlin ne ha annunciato il calendario che parte da oggi, lunedì 8 febbraio e proseguirà anche la settimana successiva alla data d San Valentino.

Il programma

Oggi alle 16.30: “Le carte del Carnevale”, il Carnevale saluzzese raccontato attraverso i documenti dell’Archivio Storico: le lettere, le fotografie, i progetti di carri e cortei, i manifesti e gli articoli. Presentano Ciaferlin e la Castellana.

Domani martedì 9 febbraio, alle 16.30, si terrà invece “In cucina con la Castellana e le Damigelle”, mentre mercoledì 10 febbraio sarà la volta di “Favole al Telefono”. Al telefono risponderà anche la Castellana che leggerà una favola in diretta. Chiamando il numero 328/0112631 dalle 16 alle 18, sarà possibile ascoltare direttamente dalla sua voce filastrocche, poesie, storie e racconti a tema. L’appuntamento è rivolto a tutti i bambini dai 3 agli 11 anni.

Si prosegue giovedì 11 febbraio alle ore 16.30 con “Innamorati nei musei”, visita guidata virtuale, in Castiglia e Casa Cavassa, alla scoperta dell’amor cortese e delle storie d’amore al tempo dei Marchesi, accompagnati anche dalle parole dei poeti occitani di un tempo.

Venerdì 12 febbraio è invece previsto un altro appuntamento per i più piccoli in diretta streaming dalle ore 16.30: con “Carnevale. Storie di maschere, colori e feste”, sarà possibile conoscere le maschere protagoniste del carnevale italiano tra storia e leggenda.

Duplice appuntamento sabato 13 febbraio: nel pomeriggio, sempre dalle 16.30, è in programma “… e vissero per sempre felici e contenti. Le storie d’amore del Marchesato di Saluzzo”, attività laboratoriale per bambini alla scoperta degli amori passati, preambolo al grande “Veglione di Carnevale on-line Supertino”: dalle 22, in diretta Instagram e Facebook sui profili della Fondazione Bertoni, si accendono musica e divertimento in consolle con Marco Skarica, voice Marco Marzi.

Maggiori informazioni sull’evento su www.carnevaleindoor.it.

Domenica 14 la sfilata indoor: come si voteranno "i carri" delle tre categorie?

“Il Carnevale di Saluzzo spegne 93 candeline, ma non dimostra assolutamente gli anni che ha e diventa digitale – afferma il Consigliere delegato al Carnevale, Giuseppe Cavaglieri -. Nonostante le difficoltà legate al momento, Saluzzo non poteva rinunciare al Carnevale e la Fondazione Bertoni, insieme agli amici della Pro Loco di Rivoli, ha accettato la sfida per portare al territorio la spensieratezza e l’allegria che tanto ci sono mancate nell’ultimo anno e di far sparire, con l’aiuto delle nostre maschere, magon e magagne. Non saremo tutti in strada a guardare la sfilata ma, con un piccolo sforzo di immaginazione, saremo vicini nei festeggiamenti. L’augurio per questo Carnevale è di imparare dai bambini, che ancora sono capaci di meravigliarsi, per riuscire a trasformare le nostre case in grandi velieri, magnifici castelli o splendide città”.

Ma come si potranno eleggere le opere più belle durante lo streaming del 14 febbraio?

I carri potranno essere votati dal pubblico durante la sfilata mettendo un like alla foto preferita e quello più bello vincerà il Trofeo Vaudagna. Non solo: i carri saranno valutati anche da una giuria tecnica che voterà l’originalità del tema, la coerenza del carro con il tema scelto, la comprensibilità dell’idea di insieme del carro tramite le foto inviate e l’uso dei materiali di recupero utilizzati.

L’idea più innovativa e divertente, il gruppo che avrà messo più energia vincerà il Trofeo Eviso, il primo Indoor.

Per la categoria oratori si potranno votare le realizzazioni fino alle 10 di domenica 14 febbraio; le opere, sempre tramite foto, saranno pubblicate su Fb il 12 febbraio.

Durante la diretta del 14, sarà proclamato vincitore l’oratorio che avrà ottenuto il maggior numero di “mi piace”.

Infine gli amanti del Carnevale (famiglie): le foto saranno pubblicate su Fb il 13 febbraio alle ore 12 e potranno essere votate, sempre tramite like, fino alle 12 del 14 febbraio.

Nel pomeriggio saranno proclamati i quattro vincitori di ogni categoria.