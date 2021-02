Tutto è pronto per il "Safer Internet Day 2021, la giornata nazionale per la sicurezza in rete"

Domani, martedì 9 febbraio, sarà il Safer Internet Day 2021, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea.

Quest’anno l’appuntamento, con il consueto motto “Together for a better Internet”, prevede un ricco programma di iniziative messe in campo dal Ministero dell’Istruzione, coordinatore di “Generazioni connesse”, il Safer Internet Centre in Italia, il Centro italiano per la sicurezza in Rete.



Eventi sia a livello locale sia a livello nazionale, promossi insieme con molti importanti importanti: l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Università di Firenze e l’Università “Sapienza” di Roma, Save the Children Italia, SOS il Telefono Azzurro, la cooperativa E.D.I. Onlus, Skuola.net, l’Agenzia di stampa DIRE e l’Ente Autonomo Giffoni Experience. In Rete, tutte le iniziative sono accompagnate dagli hashtag #SID2021 e #SICItalia.



Nel 2020, l'emergenza sanitaria ha avuto indubbie ripercussioni sulla vita digitale delle ragazze e dei ragazzi italiani. 6 adolescenti su 10, infatti, dichiarano di passare più di 5 ore al giorno connessi (solo 12 mesi fa erano 3 su 10), mentre 1 su 5 si dichiara “Sempre connesso”. Questi i dati che emergono da una ricerca realizzata da Skuola.net, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Roma “Sapienza”, per “Generazioni Connesse” in occasione delĺa Giornata.



Alla vigilia della Giornata mondiale del SID, questo pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18, si svolgerà il “Media education workshop”, un laboratorio di formazione e di scambio di pratiche per docenti sull’educazione ai media digitali e la progettazione di un curricolo delle competenze digitali nelle scuole. Oltre 5.000 gli insegnanti che hanno aderito. Sarà anche possibile seguire il workshop in diretta streaming, collegandosi a questo indirizzo: https://vimeo.com/scuolafutura.



Per la giornata di domani, martedì 9 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 è prevista una diretta nazionale sui canali facebook e youtube del Ministero dell'Istruzione e di "Generazioni Connesse".

L’iniziativa si articolerà in una prima sessione, dalle 10:00 alle 11.30, durante la quale istituzioni, decisori politici ed esperti si incontreranno con i giovani delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per approfondire le tematiche del Better Internet for Kids Policies, ovvero opportunità e criticità connesse al mondo virtuale. Saranno presenti influencer esperti, animatori digitali, giovani “attivisti” dello Youth Panel e del Movimento Giovani per Save the Children, che mostreranno esempi e azioni virtuose italiane relative all’uso delle nuove tecnologie.

All'incontro parteciperanno Antimo Ponticiello, Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, Carla Garlatti, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Daniele De Martino, Primo Dirigente della Polizia Postale, Flaminio Galli, Direttore Generale INDIRE. Saranno presenti inoltre Sandra Cioffi, Vicepresidente Telefono Azzurro e presidente del Consiglio Nazionale Utenti Telefono Azzurro e Raffaela Milano, Direttrice Programmi Italia-Europa per Save the Children. Con loro anche la cantautrice Federica Carta, in prima linea contro il bullismo e body shaming attraverso la musica. È previsto, poi, un intervento del prof. Luciano Floridi, Direttore del Digital Ethics Lab - Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford – con focus centrale sulle sfide del cambiamento digitale. Nella seconda parte della mattinata invece, dalle 11.30 alle 13:00, si svolgeranno tre seminari formativi tematici, coordinati dal Safer Internet Centre, in collaborazione con eTwinning. rivolti a docenti e studenti tratteranno gli argomenti di fake news, disinformazione e digital storytelling, facendo luce sulle opportunità ed i rischi della Rete. Per partecipare ai seminari è necessario procedere all'iscrizione https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-sicurezza-in-rete/.

Rispetto alle precedenti edizioni, la Giornata mondiale della sicurezza in Rete di quest’anno assume una valenza ancor più significativa: l’approccio al mondo virtuale e al digitale sono più che mai cambiati.