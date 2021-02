Vaccino, 9mila le dosi somministrate ad oggi dall’Asl Alba Bra

Sono prossime alle 9mila (esattamente 8.990) le dosi di vaccino anti Covid finora somministrate dall’Asl Cn2 di Langhe e Roero.



Il dato è quello pocanzi comunicato dalla stessa azienda sanitaria, che ad oggi, lunedì 8 febbraio, ha erogato presso l’ospedale di Verduno un totale di 5.251 dosi, somministrate al proprio personale operativo negli ambiti medico, infermieristico, assistenziale, tecnico e amministrativo, come da indicazioni della Regione.

A vedersi inoculata la prima dose sono state complessivamente 2.993 persone, che in 2.258 casi hanno già ricevuto anche il richiamo.



Un totale di 1.609 persone hanno invece ricevuto il richiamo su un totale di 2.010 persone già vaccinate nella quarantina di residenze socio assistenziali per anziani convenzionate con l’Asl (2.700 gli aventi diritto tra anziani ospiti e personale).



Un’ultima partita da 120 dosi del farmaco Pfizer BioNTech era stata infine somministrata nei giorni scorsi a una prima clinica convenzionata, la Casa di Cura "Città di Bra".