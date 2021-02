Backstage: giovedì sera al centro della puntata, il nuovo ospedale unico Savigliano-Saluzzo-Fossano. Conduce Gian Maria Aliberti Gerbotto

Archiviato il Piano Magn i si guarda a un ospedale unico nuovo per il territorio di Savigliano, Saluzzo e Fossano . Resta da stabilire dove sarà realizzato.

In studio Gian Maria Aliberti Gerbotto condurrà la trasmissione tramite collegamento online con alcuni rappresentati della sanità e amministratori locali per capire quali saranno le prospettive più attuabili per il futuro dei nosocomi.