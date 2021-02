Nevicate tra sabato e domenica: su Cozie e Marittime rischio valanghe Marcato

Le nevicate che hanno interessato tutti i settori alpini a partire dalla sera di sabato fino al mattino della domenica determinano un grado di pericolo valanghe 3-Marcato.

La nuova neve, umida fino a quote elevate e accompagnata nella prima fase da depositi di sabbia sahariana, causa una significativa attività valanghiva spontanea per distacco di valanghe a debole coesione e scaricamenti dai pendi ripidi e molto ripidi; le dimensioni dei fenomeni sono in genere medie ma non si escludono anche processi più grandi.

Il distacco provocato è legato alla possibilità, già al passaggio di una sola persona, di innescare valanghe a debole coesione con conseguente pericolo di trascinamento; in quota, inoltre, permane la possibilità di sollecitare preesistenti lastroni da vento, difficilmente individuabili a causa della nuova neve. Necessario porre attenzione e cautela nell'affrontare l'ambiente innevato.

A partire da domani, seppure in un contesto generale di riduzione del pericolo, è ancora possibile, in particolare in quota oltre i 2000-2200 m, provocare il distacco di valanghe di neve a debole coesione, favorite da una netta discontinuità rappresentata da un livello di sabbia sahariana depositatosi nel corso dell'ultima nevicata, e anche di nuovi lastroni da vento formatisi soprattutto sui versanti esposti a est e nordest; l'innesco delle valanghe sarà possibile già al passaggio di un singolo escursionista.

La dimensione dei fenomeni potrà raggiungere medie e in alcuni casi grandi dimensioni. L'attività valanghiva spontanea è collegata alla possibilità di sviluppo di distacchi di neve a debole coesione dai versanti ripidi non ancora scaricatisi, più probabili sui versanti meglio esposti oppure a tutte le esposizioni nel caso di mancato rigelo notturno.