Incidente a Sant'Albano Stura, ingresso autostradale bloccato: ferito (non grave) un 27enne

Scontro tra auto alla rotonda che immette nell'autostrada A33 a Sant'Albano Stura questa mattina (lunedì 8 febbraio) intorno alle ore 7,15.

L'incidente è avvenuto nei perimetri della frazione Ceriolo lungo la Strada Provinciale 3.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Cuneo e l'equipe medico sanitario del 118 per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte nel sinistro. Sono un uomo 27enne e una donna 23enne di cui non sono state fornite le generalità. Entrambi trasportati con ambulanza all'ospedale di Cuneo: il ragazzo in codice giallo (non in pericolo di vita), la ragazza in codice verde (con ferite lievi).

Sarebbero due i veicoli coinvolti dalla messa in sicurezza.

La circolazione è al momento bloccata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso da parte delle forze dell'ordine.