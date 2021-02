Tradito da una montagna di casa il ‘Leopardo delle nevi’ Carlalberto Cimenti

Ha scalato le vette di tutto il mondo, scendendole con gli sci ai piedi: nel 2017 aveva portato - assieme a Matthias Koening - sul Dhalaugiri la foto di Luca Borgoni , il giovane cuneese scomparso durante un'escursione sul Cervino. A tradirlo per sempre è stata una montagna di casa, il versante meno frequentato della Cima del Bosco, dal Col Chalvet scendendo verso la Valle Argentera.

I due, entrambi di Pragelato, sono stati travolti da un’importante valanga. Nel pomeriggio è stata diramata l’allerta per due dispersi e le ricerche si sono concentrate nella zona del distacco di neve, guidati dal segnale del cellulare di uno dei due. Ma non c’è stato nulla da fare. I corpi sono stati rinvenuti oltre due metri sotto la neve, alla base di una valanga, che è scesa a valle per circa 200 metri lungo un canale e i tecnici del soccorso alpino le hanno disseppellite e caricate sul toboga.

"Uno dei protagonisti di PORTAMI LASSÙ ha raggiunto Luca" ha scritto sulla sua pagina Facebook mamma Cristina Giordana autrice del libro che racconta la storia del figlio.