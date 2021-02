Ordertracker: l'alleato vincente nelle spedizioni

Gli acquisti online negli ultimi tempi, in particolare in quest’ultimo anno, hanno subito una vera e propria impennata. Complici le restrizioni operate dai governi dei vari Paesi attraverso le normative volte al contenimento della pandemia che sta flagellando gli Stati, e di conseguenza la loro economia, sono sempre di più coloro che si affidano al web per ampliare gli affari della propria azienda.

Eh si, perché se è vero che i negozi che trattano determinate categorie merceologiche sono stati costretti ad abbassare la saracinesca per diversi periodi, la vendita a distanza non è mai stata vietata, ed è proprio in questa direzione che ci si sta dirigendo per cercare di mantenere le proprie vendite, e quindi l’attività lavorativa, sopra determinate soglie.

Ordertracker: la funzionalità del servizio

Tra i servizi maggiormente utili che possono essere offerti ai propri clienti, e che possono fare davvero la differenza, vi sono quelli offerti dalla piattaforma Ordertracker. Attraverso questo sito infatti, inserendo semplicemente il codice di tracciamento della spedizione (in genere inviato via mail nel momento della effettiva spedizione del bene acquistato) è possibile sapere la posizione del pacco e seguirne il percorso logistico.

Una tipologia di tracciamento maggiormente utilizzata è quella dello Yunexpress tracking, fondamentale per poter seguire il proprio ordine attraverso la spedizione internazionale, utilizzata in larga misura da siti di commercio di nazionalità cinese, quali ad esempio gli ormai famosissimi e ampiamente diffusi e-commerce di Wish o dei colossi asiatici appartenenti al gruppo Alibaba (come il celebre Aliexpress) che comprende un vero e proprio network di venditori.

Quest’ultimo è largamente utilizzato anche per una caratteristica davvero attrattiva per i clienti: quella relativa al costo di spedizione, che la maggior parte delle volte è gratuita o pari a pochi euro. Questo dettaglio fa sì che gli acquirenti siano invogliati a fare diversi ordini per accaparrarsi oggetti a basso costo. Con la possibilità del tracciamento degli ordini, poi, si potrà fare in modo di seguire il proprio pacco, evitando inconvenienti legati alla sua mancata consegna, che a differenza di quanto si possa pensare non sono così rari.

Insomma, Ordertracker offre un servizio davvero conveniente sotto tutti i punti di vista, sia per i clienti, sia per i proprietari degli e-commerce. In che modo? Semplicemente perché l’opportunità di seguire il tracciamento degli ordini può essere agevolmente inserita all’interno della propria pagina web attraverso un codice iFrame. In questo modo i clienti potranno venire a conoscenza della posizione del proprio ordine semplicemente inserendo il codice di tracciamento all’interno dell’apposita casella, che apparirà direttamente in una sezione del sito internet dove viene acquistato l’articolo.

Un'opportunità unica che non solo aumenta la visualizzazione del proprio sito e-commerce, ma permette ai propri clienti di godere di un importante servizio, aumentando quindi di conseguenza il loro grado di soddisfazione.

Questo si tramuta in una maggiore inclinazione all’acquisto da parte dei clienti, che si sentiranno tutelati in maniera completa e quindi saranno più inclini ad effettuare nuovamente acquisti attraverso la piattaforma del vostro sito internet destinato al commercio a distanza.