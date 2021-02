Dronero, Giuanin Pajalunga annuncia a tutti l'arrivo del Carnevale (VIDEO)

Niente allestimento del tendone e nessuna sfilata previsti per domenica prossima. A causa dell'emergenza sanitaria, sarà insolito quest'anno il Carnevale di Dronero, una tradizione che però non si arrendere e trova comunque il modo per continuare.

Così, ad una settimana dalla festa ed attraverso un video condiviso su facebook, il ritorno di Giuanin Pajalunga: annuncia l'arrivo del Carnevale, portando come ogni anno a tutti i cittadini il suo messaggio.



Morto nel 1985, Pajalunga faceva il becchino, portando in carrozza le salme lungo le vie della città prima della sepoltura, accompagnato dai suoi due fedeli cavalli: Ciro e Nello.



Dal 2015 ed indossando rigorosamente gli abiti tradizionali, il cittadino dronerese Gianfranco Massimo fa rivivere il ricordo di questo storico personaggio, conosciuto non soltanto Dronero ma anche per i paesi limitrofi.



È un video interamente in dialetto quello che lo vede protagonista, l'attaccamento al paese ed alle sue tradizioni, ma soprattutto l'affetto e la riconoscenza verso un uomo che aveva conosciuto personalmente. Un entusiasmo impossibile da non cogliere, così come anche la delicatezza e la cura, nel prezioso significato che questo gesto racchiude!

"La cricca del Carnevale". Giuanin Pajalunga, insieme a Dragun e Dragunetta, sarà ospite al programma di Telecupole per un momento di allegria e saluti, mercoledì 10 febbraio alle ore 12.30.