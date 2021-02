ll Laboratorio Pasteur propone un test sierologico Covid-19 ancora più specifico

Con il nuovo anno il Laboratorio Pasteur propone un test sierologico Covid-19 ancora più specifico.

Si tratta sempre di un monitoraggio quantitativo che dosa, con il metodo CLIA, gli anticorpi IgG neutralizzanti diretti contro il sito RBD (Receptor Binding Domain) della proteina S di SARS-CoV-2.

Gli anticorpi neutralizzanti interferiscono nelle prime fasi dell’infezione virale e quindi impediscono al virus di entrare nella cellula bersaglio, ciò significa che sono in grado di prevenire l’infezione.

Il loro dosaggio è fondamentale non solo per evidenziare l’avvenuto contatto con il virus, ma anche per valutare l’efficacia della vaccinazione che si svolgerà nel corso del 2021.

Per effettuare il test non è necessaria la prenotazione: i prelievi vengono eseguiti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 10:00.

L’esito viene comunicato in 24 ore, anche in formato elettronico.

Per ulteriori informazioni potete telefonare al 0171-631685 oppure visitare il sito www.laboratoriopasteur.it