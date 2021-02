Cortina 2021: Marta Bassino con il pettorale n°1 nel super-G che aprirà i Mondiali

Cambia il programma dei prossimi giorni ai Mondiali di Cortina. Dopo la cancellazione della combinata femminile che avrebbe dovuto aprire il programma, la Fis ha comunicato il nuovo programma che prevede per martedì 9 il superG femminile, con partenza alle 13.

LE AZZURRE IN GARE

Pettorale n°1 Marta Bassino

5 Federica Brignone

17 Elena Curtoni

19 Francesca Marsaglia

Mercoledì 10 andrà in scena la combinata alpina maschile, come da programma originario, con partenza del superG alle 10 e dello slalom alle 13.30. Giovedì 11 toccherà di nuovo agli uomini con il superG che avrà il via alle 11.30 e di conseguenza è cancellata la prima prova della discesa maschile prevista per lo stesso giorno.

Si terrà, sempre giovedì 11, la prima prova della discesa femminile. La combinata alpina femminile, cancellata questa mattina è riprogrammata per lunedì 15 febbraio con orari ancora da definire.