E' riuscito ad aprire una antica cassaforte del Settecento, la storia di Luciano Manassero

Non è uno scassinatore ma un fine meccanico di precisione: su richiesta del sindaco, ha riaperto una antica cassaforte del 1.700 del comune di Trinità, aperta l’ultima volta nel 1950, ricostruendo da solo le antiche chiavi su misura.



Originario di Trinità, ma residente a San Rocco Castagnaretta, oltre che Maestro Cintura nera 4° Dan e membro commissione tecnica Nazionale ju jitsu Sistema Tattiche Difensive ed arbitro federale, Luciano Manassero lavora con professionalità e competenza sulle macchine utensili anche a controllo numerico e come aggiustatore al banco da 30 anni per una qualificata azienda fossanese. Si è formato presso i salesiani di Fossano, al centro Cnos Fap, scuola che ringrazia tantissimo per la formazione professionale ricevuta. Un po’ per sfida, un po’ per hobby, da tempo aveva iniziato a lavorare il metallo ed il legno. Quando nel 2020 il comune di Trinità gli ha chiesto se fosse riuscito a ricreare le antiche chiavi della cassaforte, ha accettato e vinto la sfida professionale. Oltre alla realizzazione di copie di chiavi, si occupa su richiesta della realizzazione di chiavi partendo da una serratura, effettuando la rilevazione delle misure di qualunque serratura necessarie per la progettazione e realizzazione della chiave.



Se si ha una serratura la cui chiave è andata rotta o persa, è possibile crearne una nuova personalizzata perfettamente funzionante. Ricava la forma dal pezzo pieno, lavorando a freddo e non a caldo (senza forgiatura).

Non c’è solo il metallo nella sua vita professionale, ma anche il legno con il suo intaglio per la realizzazione di bassorilievi artistici e manici su misura realizzati tutti a mano per coltelli, attrezzi e qualsiasi utensile.



