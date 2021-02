Volley maschile A2 - Brutta sconfitta per Mondovì contro Santa Croce, Fia: "Partita non giocata da parte nostra"

Partita da archiviare in fretta quella del Vbc Synergy Mondovì sul campo della Kemas Lamipel Santa Croce. Monregalesi travolti 3-0 al termine di una pessima prestazione.

Il direttore sportivo e team manager Andrea Fia: "Una partita non giocata da parte nostra, sembravamo una squadra completamente diversa rispetto a quella che poche settimane fa ha battuto Taranto, Brescia e Siena. Dopo Ortona pensavamo di aver toccato il fondo come approccio alla partita, invece stasera abbiamo fatto peggio. Dall’altra parte abbiamo trovato una squadra motivatissima, determinata a risalire la classifica e ad arrivare ai play-off con una buona posizione. È stato un problema di tipo mentale, a parte Paoletti che con la sua grande esperienza scende sempre in campo come un combattente il resto della squadra non è stato all’altezza, commettendo molti errori grossolani in ogni fondamentale. È un peccato perché abbiamo fatto vedere che cosa sappiamo fare".