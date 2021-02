A Cervasca riaperta la biblioteca comunale: regole e orari di accesso

La Biblioteca Civica del comune di Cervasca è stata riaperta sabato 6 febbraio.

In base alle normative, il servizio riprenderà con le seguenti modalità e orari:

Lunedì e mercoledì ore 15:00 – 19:00 e il sabato ore 8:30 – 12:30.

Sarà possibile accedere ai locali in un numero massino di 3 persone, si raccomanda di rispettare la fila mantenendo la distanza di sicurezza, indossare la mascherina (sono esonerati i bambini fino a 6 anni) e sanificazione delle mani.

Per la restituzione dei volumi, occorre consegnarli in un sacchetto chiuso, in quanto i libri devono essere posti in quarantena.