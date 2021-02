A Niella Tanaro partiti i lavori sulle strade comunali dei Castagneti, Fariana, per Cigliè e Pascomonti

A Niella Tanano sono partiti i lavori di ripristino e consolidamento delle strade comunali dei Castagneti, Fariana, per Cigliè e Pascomonti.

In seguito agli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2019 si è reso fortemente necessaria intervenire in queste aree per la messa in sicurezza.

"Non vedevo l'ora che partissero i lavori. Sarà l'impresa Prato di Castellino Tanaro a realizzare i gli interventi. - commenta con soddisfazione il sindaco Gian Mario Mina - "Le opere fondamentali sono due: la prima riguarda la strada dei Castagneti che ha bisogno di un intervento radicale che, spero di cuore, si farà più avanti con un finanziamento Regionale. La necessità di intervenire in questa zona era stata verificata anche nel corso di un sopralluogo con Graglia e Gabusi, ora iniziamo con il ripristino. Il secondo intervento, che è molto importante, è quello per la strada Cigliè, dove si trova la conduttura dell'acquedotto principale che fornisce acqua a tutto il paese. Un altro passo avanti e poi speriamo e lavoreremo per avere le disponibilità per fare lavori più radicali. Confido molto nella Regione, sono convinto che ci aiuteranno."