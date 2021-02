Anagrafe antifascista: anche a Fossano si può firmare per il sostegno alla campagna

L'Arci di Fossano ha raccolto l'invito del Comitato Promotore, presieduto dal Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, e organizza la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista. Nelle mattinate di Sabato 13, 20 e 27 febbraio, sarà possibile firmare la proposta, sul banchetto presso l'ingresso del parco cittadino in Viale Alpi; di firme ne serviranno almeno 50.000 per portare la proposta in Parlamento.

É inoltre possibile sottoscrivere la proposta anche presso l'ufficio elettorale del Comune dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, senza prenotazione.

Una raccolta firme: perché? Come si legge nel modulo, “nella scorsa legislatura solo un ramo del Parlamento aveva approvato una proposta di legge che sanzionava coloro che propagandavano le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco. Questa proposta di legge riprende quelle finalità e aggiunge alcune ulteriori aggravanti per l’esposizione di simboli fascisti e nazisti nel corso di eventi pubblici”. La considerazione che emerge è che si rende “necessario, di fronte all’esposizione, la vendita di oggetti e di simboli che si richiamano a quella ideologia, che la normativa non lasci spazi di tolleranza verso chi si cela dietro le libertà democratiche […] per diffondere i simboli di quel passato tragico”.