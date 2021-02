Anche il “popolo dello sport” sarà diviso in zone a rischio Covid, ma le aperture si avvicinano

Tra i primi documenti posati sul tavolo del premier Draghi, la spinosa questione della riapertura delle attività sportive, con una lista ben precisa: prima gli sport individuali, poi quelli di squadra e soltanto alla fine quelli “di contatto”.

Sarà, infatti, il nuovo governo a dover stabilire se già il 6 marzo — quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm che stabilisce le misure per fermare i contagi da Covid-19 — si procederà con eventuali riaperture.

La prima novità è che questa volta, diversamente dalla chiusura durante la prima ondata, il Cts ritiene “particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con patologie croniche e negli anziani, nei quali il benessere psico-fisico acquisisce una dimensione fondamentale sullo stato di salute”. Una buona premessa, anche se l’ultima parola è del mondo politico.

Secondo la proposta ci sono differenze tra le fasce di colore.

Per le regioni in fascia arancione è previsto che “oltre alle attività consentite nelle aree zona rossa - quindi jogging e altri sport individuali all’aperto - siano consentite nelle palestre, piscine e tensostrutture le attività sportive di base individuali, anche acquatiche, e le attività sportive dilettantistiche non di squadra o di contatto. Sono consentiti gli allenamenti per le attività sportive di contatto e per gli sport di squadra esclusivamente se svolti in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Consentite le attività sportive e di danza indirizzata ai bambini in età scolare, in coerenza con l’apertura delle scuole”.

In zona gialla, “oltre alle attività consentite nelle aree “zona rossa e zona arancione”, sono consentiti gli allenamenti per gli sport di contatto e di squadra dilettantistico e di base”.

In palestra nella prima fase sono previste soltanto lezioni individuali mantenendo la distanze tra le persone a 2 metri e mettendo in atto le regole di pulizia ed igiene già previste, con un consiglio in più: gli indumenti indossati per l’attività fisica “è consigliato lavarli separatamente dagli altri indumenti”.

No a docce, sì a mascherine.