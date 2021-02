Carnevale "da casa" con i mosaici del Castello di Racconigi

Anche se nel corso dell’ultimo anno nuove regole hanno cambiato le nostre abitudini, non mancano le soluzioni per festeggiare con momenti di spensieratezza dedicati ai più piccini e non solo.

La Direzione regionale Musei propone attività da svolgere a casa per imparare a conoscere la vita di corte, le opere e le collezioni divertendosi, attraverso il repertorio di simboli e creature misteriose che caratterizza i mosaici del Castello di Racconigi.

Le attività, complete di presentazione, tutorial con le istruzioni e materiali da scaricare, sono disponibili nella sezione “Servizi Educativi” del nostro sito web.

Un itinerario attraverso la tecnica del mosaico dall'antica Mesopotamia ad alcune delle sale più belle del Castello, tra mondi antichi, simboli e creature misteriose che popolano le stanze decorate su committenza di Carlo Alberto per accogliere ospiti e personaggi illustri:

https://bit.ly/3qdDkNT

Prenotazione obbligatoria (gruppi max 5 persone): drm-pie.palazzocarignano@<wbr></wbr>beniculturali.it; tel. 011 5641711-791.