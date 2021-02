Confesercenti Cuneo apre una sede a Mondovì: il direttore è Ornella Costamagna

“Confesercenti Cuneo sarà ancora più presente sul territorio e vicino ai suoi associati, grazie all’apertura di una nuova sede nella città di Mondovì. Un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di un consiglio in questo periodo così difficile soprattutto per il settore del commercio, del turismo e dell’impresa”.

Direttore Confesercenti zona Monregalese, è Ornella Costamagna, consulente aziendale da oltre quarant’anni: “Nel mio lavoro di consulente, ho ben presente quali sono le criticità delle piccole e medie realtà imprenditoriali del Monregalese - ha sottolineato il neo direttore -. E se devo sintetizzare su cosa serve in questo momento, possono bastare solo due concetti: formazione ed informazione. Oggi più che mai sono i requisiti indispensabili per aiutare una azienda a crescere, affrontando i problemi che, purtroppo, in questo periodo di pandemia si sono moltiplicati. Credo però - ha concluso il direttore Confesercenti della zona Monregalese - che, pur non avendo la soluzione in tasca, molto si potrà fare attraverso il sostegno di una formazione concreta, adeguata e onesta. Ottenere finanziamenti non è facile al giorno d’oggi ma non è nemmeno impossibile. È però necessario che l’impresa venga accompagnata in questo percorso, reso difficile da burocrazia e regolamenti che aumentano e cambiano da un giorno all’altro”.