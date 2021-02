Cossano Belbo abbatte le barriere architettoniche

A conclusione degli ingenti lavori eseguiti per l'efficientamento energetico del Municipio di Cossano Belbo, è stato installato un nuovo dispositivo per l'accesso alle persone con difficoltà motorie.



L'attrezzatura consentirà l'accesso agli uffici comunali dall'ingresso posteriore del Municipio, dove è possibile parcheggiare e quindi utilizzare la nuova dotazione.



Utilizzando fondi derivanti dalla buona gestione comunale, il dispositivo di accesso è già operativo rendendo la struttura comunale in regola per l'abbattimento delle barriere architettoniche.



Il Comune era già intervenuto negli anni scorsi nell'edificio scolastico con l'installazione di un dispositivo simile per l'accesso al piano inferiore della palestra scolastica.



Con quest'ultima installazione e con i lavori di adeguamento della piazza Balbo antistante il municipio, l’Amministrazione comunale ha portato a compimento gli obiettivi prefissati in termini di eliminazione delle barriere architettoniche. Manca ancora il rifacimento della pavimentazione di alcune parti del centro storico, lavori che verranno comunque eseguiti nel corso del 2021.