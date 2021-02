Dogliani, il Comune ha messo mano alla Caserma dei Carabinieri e al Palazzetto dello Sport

Sin dall’inizio del proprio mandato, nel maggio 2019, l’Amministrazione doglianese si è data l’impegno di offrire un forte segnale nella direzione del risparmio energetico, di una maggiore efficienza edilizia e impiantistica, e della messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale.



Due gli interventi importanti iniziati nell’autunno del 2020 e conclusi a inizio 2021: la riqualificazione energetica della Caserma dei Carabinieri e la messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport di viale Rimembranza.



Per quanto riguarda il primo edificio, l’intervento voluto dal Comune è stato improntato sulle linee guida della politica nazionale e regionale in merito all’utilizzo razionale dell’energia e all’incentivo a privilegiare fonti rinnovabili, nel rispetto dell’ambiente.

Spiega a questo proposito il sindaco Ugo Arnulfo: “Siamo lieti di poter comunicare alla cittadinanza la sostanziale conclusione del progetto di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento della locale caserma dell’Arma. I lavori hanno riguardato il rifacimento della centrale termica, in ottemperanza alle vigenti normative in materia, dell’impianto elettrico degli uffici e della copertura con inserimento di materiale isolante al fine di migliorare il contenimento dei consumi. In tal modo possiamo dichiarare di averne migliorato il comfort e reso agibile un immobile di proprietà comunale a disposizione del Comando dei Carabinieri che, svolgendo una funzione di presidio del territorio, risultano indispensabili per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini”.



Nel frattempo si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport, situato in viale Rimembranza. Ancora il primo cittadino: “In questo caso l’intervento ha riguardato l’approvvigionamento dalla rete idrica che alimenta l’impianto antincendio, la messa in sicurezza del locale tecnico e la bonifica del vecchio serbatoio del gasolio, ormai in disuso da anni. Altro immobile del patrimonio comunale che l’Amministrazione ha provveduto a mettere a norma con tempestività, al fine di garantire lo svolgimento delle attività sportive in piena sicurezza. Ora, finalmente, il Palazzetto risulta dotato del Certificato di Prevenzione Incendi”.