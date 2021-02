Donata al Sacra Famiglia di Mondovì la "parete degli abbracci"

Per permettere agli ospiti del "Sacra Famiglia" di Mondovì di ritrovare i propri cari, alcuni imprenditori hanno fatto squadra per realizzare una "parete degli abbracci".

Il dono è stato fatto da Alberto Ribezzo (Antica Dipensa di Monforte d'Alba ed ex presidente Confindustria Giovani), Nicola Altobelli di Eceplast che ha realizzato la tenda plastificata dotata di guanti bidirezionali termoriscaldati e Luigi Porta della Vetreria Portall di Mondovì che ha creato il telaio e installato la struttura.

"E' stato un grande regalo per il Sacra Famiglia, un grazie di cuore agli imprenditori che si sono dimostrati così vicini ai nostri anziani, al lavoro e all' impegno dei consiglieri, della nostra coordinatrice infermieristica e soprattutto alla nostra direttrice per la costante attenzione ai nostri ospiti." - spiega il presidente del Cda, Diego Bottero - "Ciò dimostra che si può lavorare per il Sacra Famiglia, con sensibilità e impegno, senza clamori o polemiche inutili. Il nostro ente uscirà da questa pesante crisi, con efficienza. Il lavoro alla fine premia. Sempre."

"Mi ha fatto piacere apprendere che anche il Sacra Famiglia abbia realizzato uno "spazio per gli abbracci". - commenta il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano -"Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo, realizzando il telaio e la tenda con i guanti: un piccolo-grande segnale in favore di ospiti e famiglie, nella speranza che anche queste barriere, oggi purtroppo ancora necessarie, siano presto rimosse".