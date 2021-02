"La movida nei nostri territori non c'è neanche a piangere. Non si può trattare Boves come il centro di Milano"

"Non mi sembra giusto che i nostri comuni paghino le conseguenze della movida incontrollata delle grandi città. I parametri per le chiusure vanno rivisti a livello locale".

Lo ha scritto il sindaco di Boves, Maurizio Paoletti, sul suo profilo Facebook, a commento delle scene che si sono viste nel primo weekend di zona gialla in molte città italiane, in particolare nelle vie dello shopping o nei quartieri a grande concentrazione di locali e bar.

Folle ovunque, al punto da portare il Codacons a puntare sulla responsabilità proprio dei primi cittadini, invitandoli a contingentare gli accessi alle strade e piazze più affollate delle città, per non rendersi responsabili di concorso in epidemia.

Ogni volta chesi allentano le misure e che una regione passa in zona gialla, con la riapertura dei pubblici esercizi, immancabilmente le scene che si vedono sono di folle in giro, ristoranti pieni e bar affollati. Mascherine messe come capita, distanziamenti non rispettati. Non è colpa di ristoratori o titolari di bar e locali.

E' la normale conseguenza di quello che viene visto come un parziale ritorno alla normalità dopo mesi e mesi di restrizioni e di privazioni.

"Capisco la preoccupazione per la folla nelle grandi città. Quando vedi cosa succede nelle vie di Milano, di Roma o Napoli ma, senza andare troppo lontano, lungo via Roma a Cuneo o sotto i portici di corso Nizza, penso anch'io che non vada bene. Ma sono il sindaco di Boves e posso dire che la movida, nei territori come il mio, non c'è neanche a piangere. Non ha senso chiudere tutto, fare il coprifuoco. Bisogna intervenire con misure a livello locale, evidenzia ancora Paoletti.

Sulla stessa scia anche CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Piemonte - e UNCEM, che hanno spedito oggi, 9 febbraio, una lettera appello indirizzata ai parlamentari piemontesi, al presidente Alberto Cirio e ai componenti della giunta regionale per chiedere una “discriminazione positiva” delle aree montane.