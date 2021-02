Mondovì: dal 22 febbraio Mondoacqua rinnova le reti in corso Statuto

Si tratta di uno degli interventi cardine del piano di rinnovamento reti che consentirà di ammodernare l’acquedotto di corso Statuto, che andrà ad innestarsi sui tubi posati nel 2016. Circa 200 metri di rete che verranno sostituiti dalla società aggiudicataria dell’appalto, la ditta “BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L.”, che si occuperà anche della posa e del mantenimento della segnaletica stradale temporanea e dei movieri per la regolazione del traffico. Non si prevedono, salvo imprevisti, chiusure stradali: il traffico verrà di volta in volta regolato per l’arco di tempo strettamente necessario ad eseguire i lavori.

Corso Statuto è senza dubbio una delle arterie principali del traffico cittadino ed è per questo che Mondo Acqua S.p.A. in stretta collaborazione con la Polizia Locale di Mondovì eseguirà i lavori in 2 tempi, proprio per cercare di contenere i disagi: il primo tratto sostituito sarà quello dal Ponte della Madonnina fino all’Edificio Comunale (circa 20 gg di cantiere) e, una volta conclusa e collaudata questa tratta, la Società proseguirà fino a Piazza Fontana (si prevedono ulteriori 20 gg per la conclusione dei lavori).