Nulla si muove sul Tunnel di Tenda, il sindaco di Vernante: “Tessuto economico compromesso, siamo molto preoccupati”

“Siamo molto preoccupati per il momento di stasi del tunnel di Tenda”. A parlare è il sindaco di Vernante Gian Piero Dalmasso, comune della Val Vermenagna fortemente colpito dalla chiusura dell'importante collegamento con la Francia.

La memoria va a quel maledetto 2 ottobre 2020, quando la tempesta Alex ha fatto crollare la strada all'imbocco del lato francese mietendo disastri in tutta la Val Roja. Una mannaia che ha dato il colpo di grazia ai lavori di raddoppio del Tenda, già compromessi da anni di ritardi. Percorrendo la statale 20 verso il confine, si arriva fino al bivio per Limonetto e poi ci si trova davanti ad una montagna di neve che sbarra la strada.

“La scorsa settimana sono stato in Francia – racconta il primo cittadino -: ho visto un'infinità di cantieri sulla strada e sulla ferrovia, invece sul Tenda stiamo nicchiando troppo. In attesa della conferma del commissario straordinario, non sappiamo ancora a che livello di progettazione si stia muovendo Anas”.

I danni in vallata sono indicibili. “Avevamo tante ditte che lavoravano in Francia e che oggi sono rimaste a bocca asciutta – spiega Dalmasso -. È scomparso il passaggio di turisti francesi verso l'Italia e degli italiani verso la Francia. Il tessuto economico del paese è danneggiato con ripercussioni che si sentono fino a Cuneo, dove anche il mercato del martedì risente dell'assenza dei cugini d'Oltralpe. Il Covid colpisce tutti, ma la chiusura del Tunnel ha acuito i problemi. Sono davvero molto preoccupato”.

Poco può fare il sindaco di un piccolo comune di vallata: “Noi ci incontriamo domani come Giunta e rifletteremo sugli sviluppi. Entro fine mese poi dovrebbe esserci un incontro con la Regione. Non siamo contenti. Ripeto, la preoccupazione è davvero tanta. C'è da definire una soluzione per il tunnel. Rimane il progetto in alta quota alta, ma i tempi potrebbero dilatarsi davvero troppo”.