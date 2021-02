La moneta dedicata alla Nutella in vendita su eBay a 3.200 euro [VIDEO]

A pochi giorni dalla giornata di lancio, tenutasi venerdì contestualmente alla 15ª edizione del "World Nutella Day", sono già arrivate a cifre importanti le quotazioni alle quali gli appassionati di numismatica – o gli amanti della crema alle nocciole – devono guardare per potersi aggiudicare l’emissione con la quale, nel 75° anno dalla nascita della Ferrero, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha voluto rendere omaggio al prodotto albese forse più noto al mondo, riservandogli un posto in una collezione – quella delle "Eccellenze Italiane" – dove ora il vasetto nato dal genio del cavalier Michele figura insieme ad altri miti dell’industria nazionale, come la "Vespa" della Piaggio e la "Lettera 22" della Olivetti.



La riprova negli annunci visibili sul portale eBay , dove il trittico contenente le tre monete d’argento (valore nominale 15 euro, prezzo di emissione 125 euro), andato subito esaurito, si trova in vendita a prezzi che in queste ore sono arrivati a toccare i 3.200 euro.



"Attraverso l’arte dell’incisione, che si avvale di innovative tecnologie di conio, si è voluto rendere omaggio alle icone dell’industria italiana, divenute nel tempo vero e proprio patrimonio culturale, spesso celebrate anche nella fotografia, nel cinema e nella musica", faceva sapere venerdì la Zecca dello Stato, dove nella stessa giornata un momento pubblico ha accompagnato l’emissione delle monete in argento (925 per mille, per un peso di 54 grammi e un diametro di 32 mm, ognuna del valore nominale di 5 euro) realizzate in un contingente di 5mila pezzi per la firma di Annalisa Masini.

Se nel dritto la moneta ritrae l’inconfondibile vasetto, nel rovescio è raffigurato lo stabilimento di Alba, il più grande impianto italiano del gruppo dolciario. A sinistra, il nome dell’autrice, a destra, l’anno di emissione “2021”; in esergo, il valore “5 euro” e la “R”, identificativo della Zecca di Roma.



In questo video pubblicato da Ferrero le fasi di realizzazione della moneta che celebra l’eccellenza albese.

