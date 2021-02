Servizio Civile: sei posti disponibili nei progetti della cooperativa Quadrifoglio

Ultimi giorni per candidarsi a partecipare a un progetto di Servizio Civile Universale. È stata infatti prorogata al 15 febbraio alle ore 14 la scadenza: una settimana in più (rispetto al precedente termine dell’8 febbraio) per permettere ai giovani tra i 18 e i 28 anni di scegliere dove e con quale associazione vivere un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale.

Il Centro Servizi per il Volontariato promuove 24 progetti di SCU, per un totale di 134 posti disponibili e 17 sedi di svolgimento sparse in tutto il Piemonte. Tra questi progetti anche Attivamente 2020 promosso dalla Cooperativa Sociale Quadrifoglio con 6 posti disponibili per giovani non studenti a Cuneo presso le Strutture Residenziali Mater Amabilis Angeli (Viale Federico Mistral, 1), la Struttura Mater Amabilis Centro (Corso Carlo Brunet, 8) e la Struttura S. Antonio (Corso Nizza, 89). Le candidature vanno presentate online a questo link.