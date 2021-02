Terzo ponte di Alba, c’è l’accordo con la Provincia. Il Comune alla ricerca dei fondi mancanti

Dopo la conferma della disponibilità dei 12 milioni di euro previsti dai fondi Crosetto arriva un nuovo passo in avanti nel tortuoso percorso che vede Alba impegnata verso la realizzazione del suo terzo ponte sul Tanaro.



La novità è quella arrivata ieri con l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio provinciale – riunito in videoconferenza – dello schema di convenzione che la Provincia di Cuneo e l’Amministrazione del centro langarolo hanno stretto per la progettazione e la realizzazione della Variante Est di Alba per il collegamento tra la strada regionale per Cortemilia-Savona e la tangenziale per Asti-Cuneo-Torino.



L’argomento è stato illustrato da Massimo Antoniotti, consigliere provinciale delegato alla viabilità per il Comparto di Alba, che ha parlato di un momento storico, ringraziandone il presidente Borgna, il sindaco di Alba Bo e tutti gli uffici tecnici e amministrativi della Provincia e del Comune di Alba per il lavoro svolto. “Finalmente – ha detto Antoniotti – prende vita questo progetto iniziato con la legge di bilancio del 2005 che attribuiva alla Provincia di Cuneo un finanziamento di circa 27 milioni di euro con quattro interventi di completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, tra cui appunto il terzo ponte di Alba. Sarà uno svincolo importantissimo per la viabilità cittadina perché toglierà il traffico pesante e leggero dal centro di Alba e, ancora più importante, perché rappresenterà un collegamento veloce dal territorio delle Langhe al nuovo ospedale di Verduno”.



La convenzione servirà a legittimare il Comune di Alba a reperire ulteriori finanziamenti necessari per coprire il progetto preliminare del 2009 finanziato al momento soltanto per 12 milioni di euro, cifra che oggi andrà aggiornata e che potrebbe variare tra i 28 e i 31 milioni di euro se il progetto dovesse rimanere quello del 2009.

L’accordo dà comunque il via a tutto l’iter provinciale che sarà a carico della Provincia e che porterà alla definizione del costo preciso dell’opera.



I lavori dell’assemblea sono proseguiti con l’approvazione all’unanimità la regolarizzazione del tracciato stradale nel Comune di Trezzo Tinella lungo la Strada Provinciale 230 (tronco 1 Treiso-Mompiano Manera) attraverso passaggi di proprietà di reliquati stradali tra la Provincia e la società Gaja di Barbaresco.



Il Consiglio ha quindi approvato anche alcune variazioni di bilancio per recepire contributi previsti sulla ricostruzione post alluvionale e la conseguente variazione al programma pluriennale dei lavori pubblici.



Unanimità anche per il nuovo regolamento provinciale per l’esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti demaniali esclusivi (Dde) a diretta gestione della Provincia.



Via libera anche allo schema di convenzione “Educativa buone prassi di comportamento per emergenza sanitaria Covid 19”, che prevede un progetto di formazione e prevenzione sanitaria per i ragazzi delle scuole superiori nella fase del trasporto pubblico e l’ingresso a scuola. La Provincia si impegna a cofinanziare, per i Comuni che sono sede di scuole superiori e con un criterio perequato in base al numero di studenti presenti, progetti di buone prassi di comportamento in materia Covid.