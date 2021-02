Un’unica Atl dalle Langhe ad Alessandria? Anche i sindaci dicono "no" alla fusione

Un’offerta "irricevibile". In questi termini i sindaci dell'Albese respingono il progetto col quale la Giunta regionale punta ad accorpare l’agenzia turistica locale di Alessandria con quella di Langhe, Monferrato e Roero.



Un passaggio – approvato nei giorni scorsi dai soci di "Alexala" – che nel pomeriggio di oggi (martedì 9 febbraio) sarà al centro dell’incontro che porterà l’assessore regionale Vittoria Poggio, anche lei alessandrina, nella sede dell’Ente Turismo di piazza Duomo, sede eletta per un confronto cui è attesa la partecipazione dell’intero Consiglio di Amministrazione dell’organismo di promozione guidato da Luigi Barbero, oltre che da una delegazione di amministratori delle colline Unesco.



Era stato lo stesso presidente Barbero, nella scorsa settimana, ad anticipare al nostro giornale le perplessità per l’operazione con la quale Torino intenderebbe assolvere agli obblighi della Legge Madia : normativa che, entro il termine del prossimo giugno, impone alla Regione di mettere mano agli assetti di controllate che non raggiungano un giro d’affari di almeno un milione di euro. Alexala è ferma a 700mila, mentre l’Atl nata dalla fusione tra Langhe e Roero da una parte Asti dall’altra arriva a quasi tre volte: 2,5 milioni di euro di attività, sostenute da una platea composta da 158 soci pubblici e privati.



Alla vigilia del confronto, a farsi interprete del malcontento che serpeggia tra i soci del nostro Ente Turismo è stato il sindaco di Alba Carlo Bo, che ieri ha promosso un incontro tra i primi cittadini del territorio e che oggi si è confrontato anche col collega astigiano Maurizio Rasero.



"La nostra Atl – spiega al nostro giornale il primo cittadino albese – è impegnata da anni nella promozione di un’offerta caratterizzata da una forte omogeneità. Una condizione che non è venuta meno con la collaborazione che da alcuni anni ci vede promuovere il nostro turismo insieme all’Astigiano. Questa prerogativa fondamentale verrebbe meno se allargassimo questo sodalizio a una provincia che ha invece specificità molto diverse dalle nostre, senza dire di dimensioni che porterebbero a raddoppiare il territorio di competenza dell’unica Atl che ne nascerebbe".



"Questo non significa – prosegue Carlo Bo – che non troveremo spazi e modi per arrivare a rapporti di collaborazione con l’Alessandrino, ma in questo momento la nostra priorità è quella di fare ripartire un settore per noi cruciale come quello del turismo, messo in fortissima difficoltà dall’emergenza Covid. E’ impossibile pensare di farlo estendendo i nostri confini a un territorio che, se si eccettua il distretto del vino, si presenta così diverso dal nostro. Noi vogliamo comunque confrontarci e discutere – conclude Bo –, purtroppo però davvero non è questo il momento per pensare a una nuova Atl".



L’EX SINDACO MARELLO:

"CON ASTI FU PERCORSO CONDIVISO,

AGGREGAZIONI NON VENGANO IMPOSTE"

Posizioni non dissimili quelle che, sullo stesso tema, hanno visto intervenire il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Marello.



"Due anni fa, quando ero sindaco di Alba, realizzammo l’incorporazione dell’Atl astigiano nell’Atl di Langhe e Roero: fu il compimento di un percorso iniziato nel 2014, quando i due territori diventarono patrimonio Unesco. Si trattò di un percorso dal basso e intendo sottolineare questo aspetto dal momento che tali riorganizzazioni non possono essere imposte, ma devono scaturire dagli stessi territori. Il tragitto fu lungo, proprio perché non si trattò di una fusione 'a freddo'".



«Va considerato anche – aggiunge l’ex primo cittadino – che la Legge Madia non è insuperabile: le singole regioni possono motivatamente derogare a questa normativa, che ha l’obiettivo di razionalizzare i servizi. Nutro inoltre, personalmente, seri dubbi in merito alle dimensioni eccessive delle Atl: andando oltre una certa grandezza si rischia di perdere l’elemento importante del collegamento col territorio. In particolare in merito alla possibile estensione dell’Atl Alba Bra Langhe Roero e Monferrato all’intero territorio di Alessandria (o in alternativa soltanto alla porzione di provincia più omogenea alla nostra, quindi più vicina al Monferrato) ritengo che sia necessario riflettere e approfondire ancora. Del resto la 'nuova' Atl Langhe Roero e Monferrato è ancora 'giovane' e ha bisogno di consolidarsi prima di pensare a ulteriori ampliamenti".