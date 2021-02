Vezza d’Alba, educatrice positiva al Covid: il sindaco chiude il micronido

Dopo la conferma sulla positività di un'educatrice arrivata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Cn2 Alba Bra, il primo cittadino di Vezza d'Alba Carla Bonino ha emesso un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura del micronido "I Cuccioli" fino a martedì 16 febbraio.



Scattata dunque la quarantena per i 18 bambini che frequentano abitualmente l'asilo, dopo l'ultimo contatto (lo scorso 2 febbraio) con l'operatrice risultata positivo al test del virus Sars-CoV-2.



Come misura precauzionale volta a evitare il diffondersi del contagio, il primo cittadino ha deciso di mantenere chiusi fino al 5 marzo anche diversi locali comunali (il salone manifestazioni, la biblioteca, il centro anziani e la palestra), mentre i locali del Museo Naturalistico e il Santuario della Madonna dei Boschi saranno visitabili esclusivamente su appuntamento telefonando al numero 339/73.90.351 oppure al 0173/65.022 in orario di apertura degli uffici comunali.



"Quando ci arriva la comunicazione ufficiale di contagio - commenta Carla Bonino - o avvertiamo un pericolo per la salute dei bambini ’chiudiamo’. Spero sia l'ultimo provvedimento che dobbiamo adottare soprattutto verso le scuole, anche per il disservizio che va a creare alle nei confronti delle famiglie, in comprensibili difficoltà nella gestione dei figli. Ora si procede alla sanificazione dei locali del nido".